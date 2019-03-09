Кит-гигант атаковал катер в Японии, пострадали более 80 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Катер столкнулся с китом в Японии, фото — Guardian

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В Японии катер 9 марта столкнулся с китом, в результате чего пострадали более 80 человек, несколько человек получили серьезные травмы. В результате столкновения на корме появилась трещина в 15 см, сообщает Kyodo со ссылкой на информацию береговой охраны Японии.

Корабль направлялся к острову Садо в префектуре Ниигата (центральная Япония). Пассажирский катер двигался со скоростью 80 км/ч, на борту он имел 121 пассажира и четырех членов экипажа.

Во время движения судно столкнулось с китом, хотя предполагают, что это могло быть и другое гигантское животное. Работники береговой охраны утверждают, что часть крыла на подводных крыльях согнута.

Заместитель директора городского аквариума в городе Джоетсу Синитиро Икегучи говорит, что масштаб воздействия на обшивку судна наводит на мысль, что его ударил именно кит. Он заявил, что март — время миграции горбатых китов через Японское море.

Сотрудникики береговой охраны сообщили, что 13 пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, хотя они в сознании. Судно продолжило путешествие после аварии и прибыло в пункт назначения.

В начале февраля этого года детенышей китов редкого вида обнаружили американские исследователи в Атлантическом океане у побережья штатов Флорида и Джорджия. Северные гладкие киты находятся под угрозой вымирания, поэтому ученых вдохновил факт появления детенышей.