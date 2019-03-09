На форме подразделения украинских Вооруженных сил изобразят череп (ДОКУМЕНТ)

Новая форма для бригады имени Черных Запорожцев, фото — Фейсбук В. Муженко

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко 9 марта утвердил новую символику боевых бригад. Символика 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ предусматривает изображение на ней черепа.

Муженко сообщил об образцах новой символики трех бригад ВСУ в Фейсбук. «Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад», — прокомментировал свое решение Муженко.

В Генштабе утвердили новые образцы нарукавных знаков для 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского и 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Именно на рукавах Черных Запорожцев есть стилизованные изображения черепов, а также надпись — «Украина или смерть».

Напомним, что в начале марта Муженко рассказал, что РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений и в Генеральном штабе Вооруженных сил не исключают провокаций на Донбассе в день президентских выборов.