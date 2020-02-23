Двух российских пропагандистов не пропустили в Украину, фото: uzhgorod.net.ua

https://racurs.ua/n134137-rossiyskih-pisatelya-i-jurnalista-ne-propustili-v-ukrainu.html

Ракурс

В аэропорту «Киев» («Жуляны») вчера пограничники не пропустили в Украину двух российских пропагандистов.

На борту самолета рейса «Минск-Киев» во время оформления были обнаружены российский писатель 1968 года рождения из Санкт-Петербурга и журналистка 1983 года рождения из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что оба лица в прошлом нарушали украинское законодательство, связанное с временно оккупированным Крымом.

Так, российский писатель ранее незаконно бывал во временно оккупированном Крыму. В Киев он прилетел, чтобы вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения.

Журналистка же обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на территории временно оккупированного украинском полуострове. В Украину она пыталась попасть по приглашению той же организации, что и писатель из Санкт-Петербурга.

В результате обоим российским пропагандистам на три года запретили въезд на территорию Украины. Сегодня утром они самолетом вылетели в Минск.

Напомним, несколько дней назад в «Жулянах» пограничники не пропустили в Украину еще трех российских пропагандистов, прилетевших из Минска.