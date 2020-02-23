Эвакуация из Уханя: иностранке в Новых Санжарах понадобилась помощь гастроэнтеролога

На карантине в Новых Санжарах обследовали гражданку другого государства, фото: Виктор Ляшко

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В медицинском учреждении Нацгвардии «Новые Санжары», расположенном в одноименном поселке Полтавской области, была оказана квалифицированная помощь эвакуированной из Китая гражданке другого государства, которая находится там на карантине из-за вспышки коронавируса.

Женщина жаловалась на боли в животе. Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, после предварительного осмотра иностранки медработниками, было принято решение вызвать карету скорой помощи. В результате в медучреждение прибыли врачи с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб.

Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм, — отметил Ляшко.

В результате было установлено, что у женщины — обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Медики составили для нее план лечения и назначили диетическое меню. Иностранка продолжает находиться на карантине в «Новых Санжарах».

Ляшко отметил, что сегодня — уже четвертые сутки обсервации в «Новых Санжарах». В настоящее время у эвакуированных из Китая людей, членов экипажа и сопровождающих лиц симптомов острых респираторных заболеваний не выявлено.

Напомним, автобусам с эвакуированными из Китая гражданами пришлось с боем прорываться через блокаду протестующих в Новых Санжарах.