Во время акции в Киеве, фото: Виталий Овчаренко

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Ракурс

В Киеве во время акции протеста «Долой аваковирус» произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Акция началась сегодня в 12.00 возле здания Офиса президента на улице Банковой.

Ее участники требуют безотлагательного увольнения Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел и напоминают, что он на этой должности остался на «испытательный срок» и «под личное обязательство» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

Акция приурочена к шестой годовщине занятия Аваковым этой должности — 22 февраля 2014 года, после побега тогдашнего президента страны Виткор Януковича и ряда других членов руководства государства, Верховная Рада назначила Авакова исполняющим обязанности министра внутренних дел.

По мнению активистов, Аваков блокирует реформу МВД и способствует «реваншу старых кадров».

Во время сегодняшней акции, ее участники пытались повесить на здание Офиса президента плакат с надписью «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?». Тогда правоохранители начали оттеснять митингующих.

Также полицейские сорвали плакат отночительно неудовлетворительного расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в центре Киева в июле 2016 года.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский конце января заявил, что испытательный срок Авакова не закончен и его отставка возможна, если развалятся резонансные дела, такие как расследование убийства Шеремета.