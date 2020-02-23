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Ракурс
Карпати. Фото: Facebook

Карпати засипало метровим шаром снігу

23 лют 2020, 16:16
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Українські Карпати засипало снігом. Місцями висота сніжного покриву перевищує один метр.

Про сніголавинну ситуацію в горах повідомляє у Facebook Гідрометцентр.

Повідомляється, що сьогодні на сніголавинній станції «Пожежевська» висота снігового покриву сягає 133 см. Сніг нестабільний, температура повітря -4,8°С.

На сніголавинній станції «Плай» висота снігового покриву сягає 76 см. Сніг стабільний, добре закріплений. Температура повітря становить -4,6°С.

На сніголавинному посту «Драгобрат» сніговий покрив досягає висоти 123 см. Температура повітря -4,8°С.

Джерело: Ракурс


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