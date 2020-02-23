Карпати засипало метровим шаром снігу

Карпати. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n134142-karpaty-zasypalo-metrovym-sharom-snigu.html

Ракурс

Українські Карпати засипало снігом. Місцями висота сніжного покриву перевищує один метр.

Про сніголавинну ситуацію в горах повідомляє у Facebook Гідрометцентр.

Повідомляється, що сьогодні на сніголавинній станції «Пожежевська» висота снігового покриву сягає 133 см. Сніг нестабільний, температура повітря -4,8°С.

На сніголавинній станції «Плай» висота снігового покриву сягає 76 см. Сніг стабільний, добре закріплений. Температура повітря становить -4,6°С.

На сніголавинному посту «Драгобрат» сніговий покрив досягає висоти 123 см. Температура повітря -4,8°С.