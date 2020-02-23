Карпати засипало метровим шаром снігу

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Карпати. Фото: Facebook
Карпати засипало метровим шаром снігуhttps://racurs.ua/ua/n134142-karpaty-zasypalo-metrovym-sharom-snigu.htmlРакурс
Українські Карпати засипало снігом. Місцями висота сніжного покриву перевищує один метр.
Про сніголавинну ситуацію в горах повідомляє у Facebook Гідрометцентр.
Повідомляється, що сьогодні на сніголавинній станції «Пожежевська» висота снігового покриву сягає 133 см. Сніг нестабільний, температура повітря -4,8°С.
На сніголавинній станції «Плай» висота снігового покриву сягає 76 см. Сніг стабільний, добре закріплений. Температура повітря становить -4,6°С.
На сніголавинному посту «Драгобрат» сніговий покрив досягає висоти 123 см. Температура повітря -4,8°С.
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