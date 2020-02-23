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Ракурс
Землетрус у Туреччині. Фото: РІА Новости

Землетрус у Туреччині: повідомляється про дев’ятьох загиблих (ФОТО)

23 лют 2020, 15:38
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Землетрус на сході Туреччини стався сьогодні вранці. Епіцентр землетрусу зафіксований поблизу іранського міста Хой, а його магнітуда склала 5,9.

Потужні підземні поштовхи зафіксовані в турецькій провінції Ван. За попередніми даними, загинули дев’ять осіб, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Землетрус у Туреччині. Фото: AnadoluУ результаті землетрусу зруйновано понад тисячу будинків у місті Башкале і прилеглих до нього селах. За інформацією міністерства внутрішніх справ Туреччини, 37 осіб отримали поранення, дев’ять із них — серйозні.

Землетрус у Туреччині. Фото: DWНайбільше постраждали будинки, які будували місцеві жителі самостійно.

У районі землетрусу проводяться пошуково-рятувальні роботи.


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