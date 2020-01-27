Землетрус в Туреччині. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n132684-zemletrus-v-turechchyni-zagynulo-vje-38-osib-video.html

Ракурс

Потужний землетрус у Туреччині забрав життя 38 осіб. Раніше стало відомо про 35 загиблих, однак внаслідок пошуково-рятувальних робіт під завалами були знайдені тіла ще трьох жертв руйнівної стихії.

Загалом до лікарень звернулися понад 1600 осіб, проте більшість з них скаржилися на нервові розлади. Водночас кількість постраждалих від землетрусу — 594 людини, 104 з них залишаються в лікарнях. Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Anadolu.

Глава турецького Міністерства охорони здоров’я додав, що в реанімації залишаються 13 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

Як писав «Ракурс», 24 січня на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,8. Він тривав 15 секунд, а епіцентр землетрусу був розташований за 4 км від міста Доганьол у провінції Малатья на глибині 10 км.

Зазначимо, після землетрусу сейсмологи зафіксували 228 афтершоків (пов'язаних із землетрусом підземних поштовхів, котрі слідують за ним), магнітуда яких становила 4,0 та більше.