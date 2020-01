Назвали переможців премії «Греммі». Фото: wordpress.com

В американському Лос-Анджелесі відбулася 62 церемонія вручення нагород Grammy.

Юна співачка Біллі Айліш стала головним тріумфатором цьогорічної премії. Вона стала молодою виконавицею року, також 18-річна дівчина здобула перемоги у всіх головних номінаціях. Найкращим альбомом став «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», а найкращою піснею — «Bad Guy». Айліш загалом отримала 6 статуеток. Про це повідомляється на офіційному сайті нагороди.

Найкращим реп-альбомом визнали «IGOR» від Tyler, the Creator. Альбомом у жанрі рок-музики в 2020 році став «Social Cues» від Cage the Elephant. У жанрі r`n`b переміг альбом «Ventura» від Anderson .Paak.

Українська піаністка Надія Шпаченко отримала нагороду в номінації «Найкраща класична збірка» з проектом «Poetry of Places». До США з України вона виїхала в 1991 році, мешкає жінка в Каліфорнії, працює в Каліфорнійському державному університеті Помони, є професором фортепіано.

