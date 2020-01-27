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Ракурс
Назвали победителей премии «Грэмми». Фото: wordpress.com

Премия Грэмми-2020: объявлены все победители, одну из наград получила украинка (ВИДЕО)

27 янв 2020, 09:18
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В американском Лос-Анджелесе состоялась 62 церемония вручения наград Grammy.

Юная певица Билли Айлиш стала главным триумфатором нынешней премии. Она стала молодой исполнительницей года, также 18-летняя девушка одержала победы во всех главных номинациях. Лучшим альбомом стал «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», а лучшей песней — «Bad Guy». Айлиш в целом получила 6 статуэток. Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Лучшим рэп-альбомом признали «IGOR» от Tyler, the Creator. Альбомом в жанре рок-музыки в 2020 году стал «Social Cues» от Cage the Elephant. В жанре r’n’b победил альбом «Ventura» от Anderson .Paak.

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила награду в номинации «Лучший классический сборник» с проектом «Poetry of Places». В США с Украины она уехала в 1991 году, живет женщина в Калифорнии, работает в Калифорнийском государственном университете Помоны, является профессором фортепиано.

Напомним, участницу «Голоса страны» Василису Старшову внесли в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Источник: Ракурс


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