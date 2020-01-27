Землетрясение в Турции. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n132684-zemletryasenie-v-turcii-pogibshih-uje-38-video.html

Ракурс

Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 38 человек. Ранее стало известно о 35 погибших, однако в результате поисково-спасательных работ под завалами были найдены тела еще трех жертв разрушительной стихии.

Всего в больницы обратились более 1600 человек, однако большинство из них жаловались на нервные расстройства. При этом количество пострадавших от землетрясения — 594, 104 из них остаются в больницах. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Anadolu.

Глава турецкого Минздрава добавил, что в реанимации остаются 13 пострадавших. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Как писал «Ракурс», 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Оно продолжалось 15 секунд, а эпицентр землетрясения находился в 4 км от города Доганьол в провинции Малатья на глубине 10 км.

Отметим, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 228 афтершоков (связанных с землетрясением подземных толчков, следующих за ним), магнитуда которых составила 4,0 и больше.