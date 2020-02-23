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Ракурс
Землетрясение в Турции. Фото: РИА Новости

Землетрясение в Турции: сообщается о девяти погибших (ФОТО)

23 фев 2020, 15:38
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Землетрясение на востоке Турции произошло сегодня утром. Эпицентр землетрясения располагался вблизи иранского города Хой, а его магнитуда составила 5,9.

Мощные подземные толчки зафиксированы в турецкой провинции Ван. По предварительным данным, погибли девять человек, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Землетрясение в Турции. Фото: Anadolu

В результате землетрясения разрушены более тысячи домов в городе Башкале и прилегающих к нему деревнях. По информации министерства внутренних дел Турции, 37 человек получили ранения, девять из которых — серьезные.

Землетрясение в Турции. Фото: DW

Больше всего пострадали дома, которые строили местные жители самостоятельно.

В районе землетрясения проводятся поисково-спасательные работы.


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