Есмінець США зайшов до акваторії Чорного моря

Американський есмінець «Росс». Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n134149-esminec-ssha-zayshov-do-akvatoriyi-chornogo-morya.html

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Есмінець США УРО «Росс» сьогодні, 23 лютого, о 17.30 зайшов до акваторії Чорного моря.

Корабель прямує для проведення операції по забезпеченню безпеки, підвищення регіональної стабільності і військово-морського потенціалу НАТО, повідомляє в Twitter командування 6-го флоту ВМС США.

Есмінець «Росс» оснащений крилатими ракетами «Томагавк» і системою протиракетної оборони «Іджис». Місцем дислокації корабля є іспанська військова база в Рота.

Корабель є частиною програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Як відомо, згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.