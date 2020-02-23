Нацполіція. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n134148-u-harkovi-p-yanyy-cholovik-zaminuvav-supermarket-shmatkom-m-yasa.html

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Нацполіція Харкова затримала чоловіка, який повідомив про замінування одного з супермаркетів міста, розташованого на Московському проспекті.

Про затримання мінера повідомила прес-служба Нацполіції Харківської області.

Чоловік подзвонив на гарячу лінію «102» і повідомив, що в одній з комірок камери схову в супермаркеті закладено вибухівку.

За вказаною адресою виїхали правоохоронці. В камері схову, яку назвав мінер, вибухівки не виявили. Замість неї у комірці знаходився пакет зі шматком м’яса.

Поліцейським вдалося під час відпрацювання району знайти псевдомінера, яким виявився 32-річний громадянин. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Псевдомінера було затримано, поліцейські вилучили у нього мобільний телефон.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

За дане правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від двох до шести років.