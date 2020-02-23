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Ракурс
Нацполиция. Фото: УНИАН

В Харькове пьяный мужчина заминировал супермаркет куском мяса

23 фев 2020, 20:24
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Нацполиция Харькова задержала мужчину, который сообщил о минировании одного из супермаркетов города, расположенного на Московском проспекте.

О задержании минера сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Мужчина позвонил на горячую линию «102» и сообщил, что в одной из ячеек камеры хранения в супермаркете заложена взрывчатка.

По указанному адресу выехали правоохранители. В ячейке камеры хранения, которую назвал минер, взрывчатку не обнаружили. Вместо нее в ячейке находился пакет с куском мяса.

Полицейским удалось во время отработки района найти псевдоминера, которым оказался 32-летний гражданин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Псевдоминер был задержан, полицейские изъяли у него мобильный телефон.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Источник: Ракурс


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