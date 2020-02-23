Нацполиция. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n134148-v-harkove-pyanyy-mujchina-zaminiroval-supermarket-kuskom-myasa.html

Ракурс

Нацполиция Харькова задержала мужчину, который сообщил о минировании одного из супермаркетов города, расположенного на Московском проспекте.

О задержании минера сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Мужчина позвонил на горячую линию «102» и сообщил, что в одной из ячеек камеры хранения в супермаркете заложена взрывчатка.

По указанному адресу выехали правоохранители. В ячейке камеры хранения, которую назвал минер, взрывчатку не обнаружили. Вместо нее в ячейке находился пакет с куском мяса.

Полицейским удалось во время отработки района найти псевдоминера, которым оказался 32-летний гражданин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Псевдоминер был задержан, полицейские изъяли у него мобильный телефон.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.