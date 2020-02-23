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Ракурс
Американский эсминец «Росс». Фото: Twitter

Эсминец США зашел в акваторию Черного моря

23 фев 2020, 21:07
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Эсминец США УРО «Росс» сегодня, 23 февраля, в 17.30 зашел в акваторию Черного моря.

Корабль направляется для проведения операции по обеспечению безопасности, повышению региональной стабильности и военно-морского потенциала НАТО, сообщает в Twitter командование 6-го флота ВМС США.

Эсминец «Росс» оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис». Местом дислокации корабля является испанская военная база в Рота.

Корабль является частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Как известно, согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Источник: Ракурс


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