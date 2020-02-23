Китайский коронавирус: в Италии зафиксирована третья смерть

Китайский коронавирус. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n134150-kitayskiy-koronavirus-v-italii-zafiksirovana-tretya-smert.html

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Китайский коронавирус продолжает свой смертельный марш по Европе. В Италии зафиксирован третий случай смерти от COVID-19.

Третьей жертвой коронавируса в Италии стала женщина из города Кремона, который расположен в Ломбардии, сообщает Reuters.

Сообщается, что женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в тяжелом состоянии в местной больнице, когда у нее был диагностирован коронавирус.

В настоящее время в Италии зафиксировано 132 случая заражения 2019-nCoV. В Ломбардии все школы закрываются на карантин, а также наложен запрет на проведение любых массовых мероприятий.