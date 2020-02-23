Новый коронавирус: соседние страны закрыли границы с Ираном

Новый коронавирус. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134151-novyy-koronavirus-sosednie-strany-zakryli-granicy-s-iranom.html

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Новый коронавирус на Ближнем Востоке свирепствует в Иране. В стране уже зафиксировано восемь смертей от инфекции и страны-соседи решили закрыть границы, чтобы не допустить распространения инфекции.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока заявил, что с сегодняшнего дня прекращается железнодорожное, автомобильное и воздушное сообщение с Ираном. Но авиарейсы в Иран будут выполняться и в дальнейшем, пишет DW.

В провинциях Пакистана, граничащих с Ираном, также закрыли границы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граница с Ираном закрывается на две недели.

Правительство Афганистана приостановило наземное и воздушное пассажирское сообщение с Ираном. Как известно, в настоящее время на территории Ирана находятся миллионы беженцев из Афганистана.

О прекращении авиационного сообщения с Ираном сообщила и Грузия. Правительство Грузии приняло решение усилить контроль на своих границах из-за угрозы распространения коронавируса.