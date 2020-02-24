Китайський коронавірус: інфіковані вже майже 80 тис. осіб, понад 2,5 тис. загиблих (КАРТА)

Коронавірусом заразилися майже 80 тис. осіб. Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 619 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 495 осіб. Загальна кількість заражених — понад 79 тис.

Водночас майже 25 тис. вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще вісім смертельних випадків — в Ірані, сім — в Південній Кореї, три — в Італії, по одному — на Філіппінах, в Японії, Гонконгу, Франції та Тайвані.

За межами Китаю зафіксовано понад 1,5 тис. випадків зараження коронавірусом. Більшість з них — в Південній Кореї. У понеділок, 24 лютого, в Південній Кореї зафіксували сьому смерть в країні від коронавірусу. Жертвою вірусу став 62-річний чоловік з лікарні в Чонгдо. Кількість хворих коронавірусом зросла до 763 осіб.

Через нові випадки зараження влада Південної Кореї оголосила найвищий рівень небезпеки. Це дозволить заборонити проведення масових заходів у країні та закрити громадські заклади.

Окрім Китаю та Південної Кореї, найбільше заражених за межами Китаю — в Італії (157), Японії (147), Сінгапурі (89), Гонконгу (74), Ірані (43) та Таїланді (35).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, новий коронавірус на Близькому Сході шириться Іраном. У країні вже зафіксовано вісім смертей від інфекції, а країни-сусіди вирішили закрити кордони, щоб не допустити розповсюдження інфекції.