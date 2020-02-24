Синоптики попереджають про дощі, мокрий сніг і сильний вітер. Фото: Pexels

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Погода в Україні 24 лютого погіршиться. У західних і південно-східних областях очікуються дощі з мокрим снігом.

По всій території країни очікується штормовий вітер. У східних областях він посилиться до 20 м/с, в інших частинах країни — до 25−28 м/с. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі та вранці 24 лютого в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер — 25−28 м/с, висота хвиль 30−40 дм. На Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер до 25−28 м/с, висота хвиль 15−20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідає II (помаранчевому) рівню небезпеки. Це ускладнить і роботу морського транспорту.

У Карпатах очікується сніг, вночі 24 лютого — значний сніг, сильна хуртовина. На дорогах будуть снігові замети, ожеледиця, пориви вітру досягнуть 40 м/с.

Погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах призведуть до порушення руху на окремих ділянках доріг та припинення руху транспорту, додали рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно в Києві синоптики зафіксували новий температурний рекорд.