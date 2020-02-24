США ускладнили правила видачі грін-карт. Фото: shutterstock

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Ракурс

Грін-карти, які дають право на проживання в США, тепер отримати буде складніше. З 24 лютого США вводятьть нові правила видачі дозволів на постійне проживання в країні.

Нові правила посилять процедуру отримання грін-карт для тих іноземців, які розраховують на державну допомогу, повідомили в Білому домі.

Тепер США можуть відмовити у в’їзді або видачі грін-карт, спираючись на рівень доходів або те, як часто людина користується програмами соціальної допомоги. Негативними факторами при розгляді заявки на отримання грін-карт будуть вважатися користування пільговим медстрахуванням, участь у програмі отримання продуктових талонів і пільгової покупки житла, відсутність приватної медичної страховки і недостатній рівень володіння англійською мовою.

Також відмовити в отриманні дозволу на постійне проживання можуть людям, що страждають від «захворювання, яке може потребувати серйозного лікування» та «перешкодити іноземцю забезпечувати себе, відвідувати школу або роботу».

Зазначається, що нові правила відновлять основоположний правовий принцип, «згідно з яким нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними та не залежати від щедрості платників податків США».

Як відомо, грін-карта — це ідентифікаційна карта, що підтверджує наявність посвідки на проживання у людини, яка не є громадянином Сполучених Штатів. Це посвідчення дає всі привілеї, доступні громадянам США, за винятком голосування на виборах.

Як писав «Ракурс», раніше Америка ввела нові правила отримання туристичних віз для жінок, які мають намір народжувати в Сполучених Штатах Америки. Тепер співробітники консульських служб можуть відмовляти у візі жінкам, якщо вирішать, що основна мета їхньої поїздки — народити дитину на території США.