В Єгипті запроваджують туристичні візи. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134717-iegypet-vvodyt-turystychni-vizy-novi-pravyla-pochnut-diyaty-vlitku-2020-roku.html

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Туристичні візи в Єгипет запровадять влітку цього року — з 1 червня.

Нові правила передбачають, що туристи зможуть неодноразово в’їжджати в країну, однак при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в’їзді складе не більше 90 днів. Відповідні нововведення були прийняті за вказівкою прем'єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбули, 5 березня повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на Egyptian Streets.

Відомо, що документи на візу можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз. Віза видаватиметься терміном на п’ять років.

Влада Єгипту обіцяє зробити знижку на візу в 10 дол. туристам, які влітку прибуватимуть в аеропорти Луксора і Асуана.

Нагадаємо, з 24 лютого Сполучені Штати Америки ввели нові правила видачі дозволів на постійне проживання в країні. Нові правила посилять процедуру отримання грін-карт для тих іноземців, які розраховують на державну допомогу.