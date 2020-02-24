Українцям дозволили півроку жити в Аргентині без візи, фото — "Доба"

https://racurs.ua/ua/n134185-ukrayincyam-dozvolyly-pivroku-jyty-v-argentyni-bez-vizy.html

Ракурс

Київ та Буенос-Айрес домовилися про істотне спрощення поїздок своїх громадян в Україну та Аргентину.

Із 14 березня обидві країни удвічі збільшили термін безвізового перебування громадян України на території Аргентини і аргентинців в Україні.

Якщо раніше громадяни могли 90 днів жити у цій південноамериканській країні впродовж календарного року, то з березня цей термін становитиме 90 днів впродовж 180 календарних днів, повідомило у Твіттер Посольство України в Аргентині.

Це означає, що українські громадяни можуть загалом перебувати в Аргентині до 180 днів впродовж року — за умови, що вони виїдуть після перших 180 днів перебування і згодом знову повернуться в цю країну. Аналогічні умови перебування в Україні матимуть й громадяни Аргентини.

В Аргентині постійно проживає сьома за чисельністю українська діаспора у світі, яка налічує близько 250—300 тис. осіб. Крім того, у нашій країні проживає декілька тисяч нащадків громадян Аргентини українського походження, які у 1950-ті роки повернулися до України і нині зацікавлені у контактах із батьківщиною своїх батьків.

У лютому «Ракурс» повідомляв, що Україна запроваджує безвіз із Гренадою — острівною державою на південному сході Карибського моря.