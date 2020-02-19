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Ракурс
Гренада на карті світу, фото: «Вікіпедія»

Безвіз для українців запрацює зі ще однією країною

19 лют 2020, 13:00
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Україна запроваджує безвіз із Гренадою — острівною державою на південному сході Карибського моря.

Відповідна угода між урядами обох країни була затверджена під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він зазначив, що в результаті громадяни України та Гренади отримають можливість подорожувати обома країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

«Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду», — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці січня підписав указ, яким для громадян Великої Британії на рік після виходу країни з Євросоюзу продовжується термін дії запровадженого Україною в односторонньому порядку у 2005 році безвізу.

Джерело: Ракурс


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