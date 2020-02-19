Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n133951-zelenskyy-u-boryspoli-sprostuvav-informaciu-schodo-zakryttya-ukrayinskyh-likaren-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, 19 лютого відвідав з інспекцією Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

Главу держави супроводжувала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка відзвітувала президентові про хід медичної реформи. Міністр нагадала, що з 1 квітня 2020 року лікарні переходять на самозабезпечення, тобто їх фінансування залежить від кількості пацієнтів, на яких держава виділяє гроші. Про це йшлося в трансляції на сторінці Офісу президента в Facebook.

Скалецька наголосила, що в регіонах мають визначитися, де будуть знаходитися так звані широкопрофільні лікарні. Їх місцезнаходження визначатиметься так, щоб швидка допомога могла максимально швидко доставити пацієнта до лікувального закладу.

Зеленський визнав, що більшість українських громадян нічого не знають про медичну реформу. Заявив, що до 1 березня створять колегію, де відомі і авторитетні лікарі дадуть свою оцінку процесів, що відбуваються в цьому розділі реформи, щоб до 1 квітня їх можна було врахувати.

Під час свого візиту в Бориспіль президент Володимир Зеленський спростував інформацію щодо закриття лікарень. За його словами, в 2020 році планується ремонт 220 опорних лікарень.

Це не є правдою. Реформа повинна бути направлена навпаки на те, щоб збільшити заробітну плату лікарям, а також поліпшити умови для лікарів та пацієнтів, — наголосив президент.

Однак візит Зеленського до лікарні не обійшовся без скандалу: коли він в оточенні охорони йшов коридором, одна з присутніх там жінок почала ставити йому «незручні» запитання щодо війни на Донбасі й агресії Росії. Вона представилася мешканкою Донецька й назвала Зеленського зрадником.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати за надання екстреної медичної допомоги, вторинної (послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар), третинної (складні захворювання — онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період), паліативної (знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів), а також медичної реабілітації.