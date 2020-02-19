Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 19 февраля посетил с инспекцией Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Главу государства сопровождала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая отчиталась президенту о ходе медицинской реформы. Министр напомнила, что с 1 апреля 2020 года больницы переходят на самообеспечение, то есть их финансирование зависит от количества пациентов, на которых государство выделяет деньги. Об этом шла речь в трансляции на странице Офиса президента в Facebook.

Скалецкая отметила, что в регионах должны определиться, где будут находиться так называемые широкопрофильные больницы. Их местоположение будет определяться так, чтобы скорая помощь могла максимально быстро доставить пациента в лечебное учреждение.

Зеленский признал, что большинство украинских граждан ничего не знают о медицинской реформе. Заявил, что до 1 марта создадут коллегию, где известные и авторитетные врачи дадут свою оценку процессов, происходящих в этом разделе реформы, чтобы к 1 апреля их можно было учесть.

Во время своего визита в Борисполь президент Владимир Зеленский опроверг информацию о закрытии больниц. По его словам, в 2020 году планируется ремонт 220 опорных больниц.

Это не верно. Реформа должна быть направлена наоборот на то, чтобы увеличить заработную плату врачам, а также улучшить условия для врачей и пациентов, — подчеркнул президент.

Напомним, с 1 апреля 2020 года государство будет финансировать все расходы по оказанию экстренной медицинской помощи, вторичной (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач), третичной (сложные заболевания — онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период), паллиативной (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов), а также медицинской реабилитации.