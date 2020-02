Пиарщица Анастасия Магонова оригинально ответила на критику относительно подготовки ее фирмой отчета деятельности Кабинета министров, который стоил налогоплательщикам 84 тыс. грн.

Fuck you if you know what I mean (идите к черту, если вы знаете, что я имею в виду — англ.), — так Магонова прокомментировала волну критики, которая поднялась после того, как на портале Prozzoro опубликовали стоимость работ по подготовке отчета.