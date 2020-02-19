Отчет правительства: пиарщица ответила на критику относительно ее презентации для Гончарука за 84 тыс. грн, фото — Фейсбук А.Магоновой

https://racurs.ua/n133950-idite-k-chertu-piarschica-otvetila-na-kritiku-otnositelno-ee-prezentacii-dlya-goncharuka-za-84-tys.html

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Пиарщица Анастасия Магонова оригинально ответила на критику относительно подготовки ее фирмой отчета деятельности Кабинета министров, который стоил налогоплательщикам 84 тыс. грн.

Fuck you if you know what I mean (идите к черту, если вы знаете, что я имею в виду — англ.), — так Магонова прокомментировала волну критики, которая поднялась после того, как на портале Prozzoro опубликовали стоимость работ по подготовке отчета.

Дизайн отчета обошелся в 36 тыс., услуги по коммуникации с правительством — 24 тыс., подготовка тезисов — 18 тыс., редактирование текста — 6 тыс. грн. Этот документ подготовило ООО «Магонова и Партнеры».

Магонова считает свою работу выполненной и рассказала, что работала над отчетом правительства днем ​​и ночью.

Вы, наверное, думаете, что я сижу, попиваю кофе, помешивая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучних экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал круглосуточно. Официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%, — написала пиарщица в Фейсбук.

Впрочем, нашлись те, кто ставит под сомнение качество работы. Аналитик Юрий Свирко не понимает, за что заплатили 84 тыс. грн коммерческой структуре, чтобы «слепить вместе написанные канцелярщиной отчеты отдельных министерств». Свирко заметил ошибки в написании названия Республики Беларусь, а также в пунктуации. А на Херсонщине якобы уже «приступили к реализации экспериментального проекта Офиса евроинтеграции», хотя впоследствии в отчете отмечается, что утвержденного плана мероприятий правительство еще не разработало.