Кабмин назначил временно исполняющую обязанности главы Института нацпамяти

https://racurs.ua/n202387-kabmin-naznachil-vremenno-ispolnyauschuu-obyazannosti-glavy-instituta-nacpamyati.html

Ракурс

Кабінет міністрів призначив Юлію Гнатюк тимчасово виконуючою обов’язки голови Інституту національної пам’яті.

.

Саме Гнатюк очолювала Інститут національної пам’яті в останній тиждень після того, як сплив п’ятирічний термін роботи Антона Дробовича на цій посаді.

З травня 2024 року вона виконувала обов’язки першої заступниці голови. До цього впродовж більш ніж двох років Юлія Гнатюк була головною бухгалтеркою відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення УІНП.

13 грудня Кабмін звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті — у зв’язку із закінченням терміну дії контракту.

Дробович очолював УІНП з 2019 року — він став переможцем конкурсу на посаду та пройшов співбесіду в уряді. До цього інститут очолював Володимир В’ятрович.