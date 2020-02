Піарниця Анастасія Магонова оригінально відповіла на критику щодо підготовки її фірмою звіту діяльності Кабінету міністрів, який коштував платникам податків 84 тис. грн.

Fuck you if you know what I mean (ідіть до біса, якщо ви знаєте, що я маю на увазі — англ.), — так Магонова прокоментувала хвилю критики, яка здійнялася після того, як на порталі Prozzoro опублікували вартість робіт щодо підготовки звіту.