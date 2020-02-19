Звіт уряду: піарниця відповіла на критику щодо її презентації для Гончарука за 84 тис. грн, фото — Фейсбук А.Магонової

https://racurs.ua/ua/n133950-idit-do-bisa-piarnycya-vidpovila-na-krytyku-schodo-yiyi-prezentaciyi-dlya-goncharuka-za-84-tys.html

Ракурс

Піарниця Анастасія Магонова оригінально відповіла на критику щодо підготовки її фірмою звіту діяльності Кабінету міністрів, який коштував платникам податків 84 тис. грн.

Fuck you if you know what I mean (ідіть до біса, якщо ви знаєте, що я маю на увазі — англ.), — так Магонова прокоментувала хвилю критики, яка здійнялася після того, як на порталі Prozzoro опублікували вартість робіт щодо підготовки звіту.

Дизайн звіту обійшовся у 36 тис., послуги з комунікації з урядом — 24 тис., підготовка тез — 18 тис., редагування тексту — 6 тис. грн. Цей документ підготувало ТОВ «Магонова і партнери».

Магонова вважає свою роботу виконаною і розповіла, що працювала над звітом уряду вдень і вночі.

Ви, напевно, думаєте, що я сиджу, попиваю каву, помішуючи цукор шматком газової труби. А от презентація робиться сама, на енергії фейсбучних експертів. Але це не так. Над презентацією офіс працював цілодобово. Офіційно заявляю, що презентацію ми зробили круту. Команда, як завжди, спрацювала на 200%, — написала піарниця у Фейсбук.

Утім, знайшлися ті, хто ставить під сумнів якість роботи. Аналітик Юрій Свірко не розуміє, за що заплатили 84 тис. грн комерційній структурі, щоб «зліпити докупи написані канцеляритом звіти окремих міністерств». Свірко помітив помилки у написанні назви Республіки Білорусь, нерозставлені пунктуаційні знаки, а на Херсонщині нібито вже «розпочали реалізацію експериментального проекту Офісу євроінтеграції», хоча згодом в звіті зазначається, що затвердженого плану заходів уряд ще не розробив.