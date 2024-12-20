Посилити відповідальність за порушення комендантської години хоче Кабмін

Уряд хоче посилити штрафи за порушення комендантської години, фото: «Голос України»

https://racurs.ua/ua/n202358-posylyty-vidpovidalnist-za-porushennya-komendantskoyi-godyny-hoche-kabmin.html

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Кабінет міністрів хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години.

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Сьогодні, 20 грудня, уряд погодив відповідний законопроект. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що цей законопроект передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

порушення комендантської години — перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток (від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

порушення правил евакуації — в’їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов’язкова евакуація, без спеціальних дозволів (від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Виключення: штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян, — розповів Гончаренко.

Нардеп наголошує, що це ще не остаточне рішення, оскільки урядовий законопроект ще має бути винесений на розгляд Верховної Ради.