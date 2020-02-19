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Ракурс
Гренада на карте мира, фото: «Википедия»

Безвиз для украинцев заработает с еще одной страной

19 фев 2020, 13:00
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Украина вводит безвизовых с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.

Соответствующее соглашение между правительствами обеих стран было утверждено в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что в результате граждане Украины и Гренады получат возможность путешествовать обеими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение, — отметил Гончарук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце января подписал указ, которым для граждан Великобритании на год после выхода из страны Евросоюза продлевается срок действия введенного Украиной в одностороннем порядке в 2005 году безвиза.

Источник: Ракурс


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