Безвиз для украинцев заработает с еще одной страной

Гренада на карте мира, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133952-bezviz-dlya-ukraincev-zarabotaet-s-esche-odnoy-stranoy.html

Ракурс

Украина вводит безвизовых с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.

Соответствующее соглашение между правительствами обеих стран было утверждено в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что в результате граждане Украины и Гренады получат возможность путешествовать обеими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение, — отметил Гончарук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце января подписал указ, которым для граждан Великобритании на год после выхода из страны Евросоюза продлевается срок действия введенного Украиной в одностороннем порядке в 2005 году безвиза.