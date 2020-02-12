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Украина ввела безвиз с Маршалловыми островами. Фото: Pexels

Отдохнем на островах: Украина ввела безвиз с экзотической страной

12 фев 2020, 14:10
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Безвизовый режим начнет действовать между Украиной и Маршалловыми островами.

Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Договор предусматривает, что граждане Украины и Маршалловых островов могут выезжать, въезжать, а также следовать транзитом и находиться без виз на территории этих государств. Срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней. Если же нужно остаться в стране на срок более 90 дней, тогда придется получать визу.

Гончарук добавил, что принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

Ранее, в ноябре 2019 года, Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.

Отметим, Маршалловы острова — это тихоокеанское государство в Микронезии. Республика Маршалловы острова расположена на 29 атоллах и пяти островах архипелага Маршалловы острова.

Напомним, ранее украинцы получили возможность без виз путешествовать в Доминикану.


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