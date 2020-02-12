Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна ввела безвіз з Маршалловими островами. Фото: Pexels

Відпочинемо на островах: Україна ввела безвіз із екзотичною країною

12 лют 2020, 14:10
999

Безвізовий режим почне діяти між Україною і Маршалловими островами.

Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про скасування віз. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Договір передбачає, що громадяни України і Маршаллових островів можуть виїжджати, в’їжджати, а також прямувати транзитом та перебувати без віз на території цих держав. Термін такого перебування не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів. Якщо ж потрібно залишитися в країні на термін понад 90 днів, доведеться отримувати візу.

Гончарук додав, що прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання угодою чинності.

Раніше, в листопаді 2019 року, Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.

Зазначимо, Маршаллові острови — це тихоокеанська держава в Мікронезії. Республіка Маршаллові острови розташована на 29 атолах і п’яти островах архіпелагу Маршаллові острови.

Нагадаємо, раніше українці отримали можливість без віз подорожувати в Домінікану.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Брат Єрмака «без турборежиму» розробляє проект Інвестиційного кодексу (ВІДЕО)

Розробкою проекту Інвестиційного кодексу опікується брат нового голови Офісу президента Денис Єрмак. Він очолює «Українське Бюро національного розвитку», яке діє із листопада минулого року

Новини України
14:28

Порошенко про переговори у Мінську: Путіну вистачило 10 хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток з ОРДЛО

Сьогодні річниця підписання других мінських угод, яких екс-президент Петро Порошенко та Володимир Путін досягли після 19-годинного переговорного марафону за участі Франсуа Олланда та Ангели Меркель. Ось що згадав Порошенко про переговори у Мінську

Новини України
14:25