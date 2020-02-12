Україна ввела безвіз з Маршалловими островами. Фото: Pexels

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Ракурс

Безвізовий режим почне діяти між Україною і Маршалловими островами.

Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про скасування віз. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Договір передбачає, що громадяни України і Маршаллових островів можуть виїжджати, в’їжджати, а також прямувати транзитом та перебувати без віз на території цих держав. Термін такого перебування не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів. Якщо ж потрібно залишитися в країні на термін понад 90 днів, доведеться отримувати візу.

Гончарук додав, що прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання угодою чинності.

Раніше, в листопаді 2019 року, Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.

Зазначимо, Маршаллові острови — це тихоокеанська держава в Мікронезії. Республіка Маршаллові острови розташована на 29 атолах і п’яти островах архіпелагу Маршаллові острови.

Нагадаємо, раніше українці отримали можливість без віз подорожувати в Домінікану.