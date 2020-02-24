Украинцам разрешили полгода жить в Аргентине без визы, фото — "Доба"

https://racurs.ua/n134185-ukraincam-razreshili-polgoda-jit-v-argentine-bez-vizy.html

Ракурс

Киев и Буэнос-Айрес договорились о существенном упрощении поездок своих граждан в Украину и Аргентину.

С 14 марта обе страны вдвое увеличили срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины и аргентинцев в Украине.

Если раньше граждане могли 90 дней жить в этой южноамериканской стране в течение календарного года, то с марта этот срок составит 90 дней в течение 180 календарных дней, сообщило в Твиттер Посольство Украины в Аргентине.

Это означает, что украинские граждане могут находиться в Аргентине до 180 дней в течение года — при условии, что они уедут после первых 180 дней пребывания и впоследствии вернутся в эту страну. Аналогичные условия пребывания в Украине будут и у граждан Аргентины.

В Аргентине постоянно проживает седьмая по численности украинская диаспора в мире, насчитывающая около 250−300 тыс. человек. Кроме того, в нашей стране проживает несколько тысяч потомков граждан Аргентины украинского происхождения, которые в 1950-е годы вернулись в Украину и сейчас заинтересованы в контактах с родиной своих родителей.

В феврале «Ракурс» сообщал, что Украина вводит безвизовый режим с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.