Коррупция при строительстве казарм: инженера обвиняют в нанесении ущерба почти на 5 млн грн

Чиновник согласовал документы подрядчика, которые содержали ложные сведения, фото: Portal Oko

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В служебной халатности подозревают инженера, который осуществлял технический надзор на объектах строительства казарм для военнослужащих на территории Волынской области.

По мнению следствия, он согласовал официальные документы подрядчика, которые содержали ложные сведения об объемах и качестве выполненных строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в результате действий должностного лица коммерческой структуре были перечислены бюджетные средства на сумму 4,7 млн грн за работы, которые фактически не были выполнены.

Обвинительный акт за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), направлен в суд.

Кроме того, руководителю предприятия, выполнявшего эти строительные работы, в другом уголовном производстве сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (cлужебный подлог) Уголовного кодекса.

Проверяется возможная причастность к совершению этих преступлений других должностных лиц.

Напомним, несколько дней назад в зданиях «Укроборонсервиса» были проведены обыски в связи с возможной причастностью должностных лиц должностных лиц этого госпредприятия к приченению значительного ущерба государству.