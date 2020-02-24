Корупція при будівництві казарм: інженера звинувачують у завданні збитків на майже 5 млн грн

Чиновник погодив документи підрядника, котрі містили неправдиві відомості, фото: Portal Oko

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У службовій недбалості підозрюють інженера, який здійснював технічний нагляд на об'єктах будівництва казарм для військовослужбовців на території Волинської області.

На думку слідства, він погодив офіційні документи підрядника, котрі містили неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних будівельних робіт. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що в результаті дій посадовця комерційній структурі були перераховані бюджетні кошти на суму 4,7 млн грн за роботи, які фактично не були виконані.

Обвинувальний акт за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), направлено до суду.

Крім того, керівникові підприємства, що виконувало ці будівельні роботи, в іншому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (cлужбове підроблення) Кримінального кодексу.

Перевіряється можлива причетність до вчинення цих злочинів інших службових осіб.

Нагадаємо, кілька днів тому у будівлях «Укроборонсервісу» було проведено обшуки у зв’язку з можливою причетністю службових осіб посадовців цього держпідприємства до завдання значних збитків державі.