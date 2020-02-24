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У Миколаєві вітер зніс міст. Фото: НикВести

«Юлія» лютує: в Одесу циклон приніс піщану бурю, в Миколаєві — зніс міст (ФОТО, ВІДЕО)

24 лют 2020, 16:00
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Погода в Україні 24 лютого продовжує погіршуватися. Територію країни накрив циклон «Юлія». Рятувальники повідомляють про десятки надзвичайних подій, пов’язаних зі штормовим вітром в Україні.

Так, в Одесу циклон приніс піщану бурю. Відео бурі зняв один з водіїв в 50 км від Одеси. Про це повідомляє «Думська» в Telegram.

У Миколаєві через сильний вітер впав понтонний міст. Повідомляється, що підхід до мосту з боку Набережної обгородили стрічкою.

У Миколаєві обвалився міст

У Миколаєві обвалився міст

У Кропивницькому Кіровоградської області через падіння дерева травму отримала місцева мешканка. На 53-річну жінку обвалилося дерево, рятувальники допомогли їй вибратися і доставили її в обласну лікарню.

Негода в Україні. Фото: ДСНС

У Першомайському Миколаївської області дерево впало на припаркований автомобіль. Рятувальники розпиляли його і прибрали. У Львівській області також впало дерево на проїжджу частину і ускладнило рух транспорту. Рятувальники також його прибрали і звільнили рух.

Негода в Україні. Фото: ДСНС

У селищі Березівка ​​Вінницької області внаслідок сильного пориву вітру на одне з приміщень Вінницького обласного навчально-курсового комбінату аграрної освіти впало дерево.

Негода в Україні. Фото: ДСНС

Як повідомлялося, внаслідок штормового вітру в Одесі впали десятки дерев, розбито багато машини. Не обійшлося і без жертв — загинула дівчина. У Львівській області — затримки поїздів.


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