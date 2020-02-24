У Миколаєві вітер зніс міст. Фото: НикВести

https://racurs.ua/ua/n134183-uliya-lutuie-v-odesu-cyklon-prynis-pischanu-buru-v-mykolaievi-znis-mist-foto-video.html

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Погода в Україні 24 лютого продовжує погіршуватися. Територію країни накрив циклон «Юлія». Рятувальники повідомляють про десятки надзвичайних подій, пов’язаних зі штормовим вітром в Україні.

Так, в Одесу циклон приніс піщану бурю. Відео бурі зняв один з водіїв в 50 км від Одеси. Про це повідомляє «Думська» в Telegram.

У Миколаєві через сильний вітер впав понтонний міст. Повідомляється, що підхід до мосту з боку Набережної обгородили стрічкою.