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У Миколаєві вітер зніс міст. Фото: НикВести
«Юлія» лютує: в Одесу циклон приніс піщану бурю, в Миколаєві — зніс міст (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134183-uliya-lutuie-v-odesu-cyklon-prynis-pischanu-buru-v-mykolaievi-znis-mist-foto-video.htmlРакурс
Погода в Україні 24 лютого продовжує погіршуватися. Територію країни накрив циклон «Юлія». Рятувальники повідомляють про десятки надзвичайних подій, пов’язаних зі штормовим вітром в Україні.
Так, в Одесу циклон приніс піщану бурю. Відео бурі зняв один з водіїв в 50 км від Одеси. Про це повідомляє «Думська» в Telegram.
У Миколаєві через сильний вітер впав понтонний міст. Повідомляється, що підхід до мосту з боку Набережної обгородили стрічкою.
У Кропивницькому Кіровоградської області через падіння дерева травму отримала місцева мешканка. На 53-річну жінку обвалилося дерево, рятувальники допомогли їй вибратися і доставили її в обласну лікарню.
У Першомайському Миколаївської області дерево впало на припаркований автомобіль. Рятувальники розпиляли його і прибрали. У Львівській області також впало дерево на проїжджу частину і ускладнило рух транспорту. Рятувальники також його прибрали і звільнили рух.
У селищі Березівка Вінницької області внаслідок сильного пориву вітру на одне з приміщень Вінницького обласного навчально-курсового комбінату аграрної освіти впало дерево.
Як повідомлялося, внаслідок штормового вітру в Одесі впали десятки дерев, розбито багато машини. Не обійшлося і без жертв — загинула дівчина. У Львівській області — затримки поїздів.
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