В Україні вирує новий циклон. Фото: Думская

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Погода в Україні продовжує погіршуватися. Циклон, який прийшов в країну, приніс з собою дощі та штормовий вітер. Через сильний вітер у багатьох містах України відбулися надзвичайні події.

Від негоди сильно постраждала Одеса. У місті повалено десятки дерев, рекламних щитів та навіть зупинки громадського транспорту. Через повалені гілки розбиті багато машин, повідомляє місцеве видання «Думська» в Telegram.

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Також повідомляється про жертву стихії. «Українська служба інформації» пише, що в Одесі на вулиці Ніжинська загинула дівчина, на неї впало дерево. Інформації про загиблу немає, зараз на місце виїхали рятувальники.

Окрім того, через негоду стався обвал будинку на вулиці Ризовська в Одесі. Під завалами залишається жінка-інвалід. Її намагаються врятувати співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Одесі також пошкоджені контактні мережі через повалені дерев, тому тимчасово не функціонують трамвайні маршрути № 1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, тролейбусні маршрути № 7 і 9.

До того ж повідомляється, що в Одесі почалася пилова буря.

Стихія не оминула й захід України. У Львівській області через падіння дерев на залізничні колії та нависання дерев на лініях електропередач сталася затримка руху декількох поїздів. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», відбулися затримки таких поїздів:

№ 49 Київ — Трускавець;

№ 602 Львів — Солотвино;

№ 81 Ужгород — Київ;

№ 29 Ужгород — Київ;

№ 141 Бахмут — Львів.

Також Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що через новий циклон на Закарпатті очікується підйом рівня води в річках. У більшості річок рівень води підніметься на 0,3−1,3 м, в р. Боржава — до 1,7 м.

У Карпатах шквали вітру досягнуть 40 м/с, зберігається висока небезпека сходження лавин у високогір’ях Закарпатської області, а також в горах Івано-Франківської області. Рятувальники просять утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, погані погодні умови в Києві призвели до надзвичайної ситуації в районі Сирця — житлового району на Подолі. Сильний дощ, який триває ще з неділі, призвів до підтоплення дороги біля станції метро «Сирець». Автомобілі змушені були їхати по глибоких калюжах, а пішоходи взагалі не могли перейти вулицю.