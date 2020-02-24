Третьякова: У нас працедавець перебуває в гіршій позиції, аніж його робітники / Фото: Новинарня

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Галина Третьякова, очільниця комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, нардеп з фракції «Слуга народу», зазначила, що сьогодні на ринку праці України працедавець перебуває в гіршій позиції, ніж люди, котрі в нього працюють.

Для усвідомлення цього нам потрібні психологи з трудових відносин, які б навчили наших людей продавати робочу силу дорожче. Це має бути цілий комплекс заходів, внаслідок яких кожна людина повинна усвідомити, що вона може знайти роботу з високою зарплатнею, — зазначила Третьякова в інтерв’ю ZN.ua.

Слуга народу додала, що для знаходження хорошої роботи українці повинні знати, як скласти резюме, опанувати додаткові навички, працювати за комп’ютером, навчитися робити презентацію.

Що стосується держави, то ми маємо створювати для працедавця такі умови, які б давали йому можливість компенсувати його бажання закуповувати робочу силу, якої недостатньо. У результаті, він буде змушений, щоб утримати цю робочу силу, підвищувати зарплату. Тому що попит і пропозиція не збігаються. І ми зараз це бачимо на ринку. Зарплати зростають значно інтенсивніше, ніж інфляція. І це сигнал того, що працедавцю бракує робочої сили, — заявила Третьякова.

Нардеп переконана, що держава повинна опосередковано допомогти працедавцеві здешевити створення і закриття робочого місця.