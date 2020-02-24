Третьякова: У нас работодатель находится в худшей позиции, нежели его рабочие / Фото: Новинарня

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Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нардеп из фракции «Слуга народа», отметила, что сегодня на рынке труда Украины работодатель находится в худшей позиции, чем люди, которые у него работают.

Для осознания этого нам нужны психологи из трудовых отношений, которые бы научили наших людей продавать рабочую силу дороже. Это должен быть целый комплекс мероприятий, в результате которых каждый человек осознает, что он может найти работу с высокой зарплатой, — отметила Третьякова в интервью ZN.ua.

Слуга народа добавила, что для нахождения хорошей работы украинцы должны знать, как составить резюме, овладеть дополнительными навыками, работать за компьютером, научиться делать презентацию.

Что касается государства, то мы должны создавать для работодателя такие условия, которые бы давали ему возможность компенсировать его желание закупать рабочую силу, которой недостаточно. В результате, он будет вынужден, чтобы удержать эту рабочую силу, повышать зарплату. Так как спрос и предложение не совпадают. И мы сейчас это видим на рынке. Зарплаты растут значительно интенсивнее, чем инфляция. И это сигнал того, что работодателю не хватает рабочей силы, — заявила Третьякова.

Нардеп убеждена, что государство должно опосредованно помочь работодателю удешевить создание и закрытие рабочего места.