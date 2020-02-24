Погода в Києві: в столиці затопило Сирець, з-під землі б'є фонтан, фото — "Київ оперативний"

https://racurs.ua/ua/n134165-kyyiv-poplyv-zatopylo-syrec-z-pid-zemli-bie-fontan-foto-video.html

Ракурс

Погані погодні умови у Києві призвели до надзвичайної ситуації у районі Сирця — житлового району на Подолі.

Сильний дощ, який триває ще з неділі, призвів до підтоплення дороги біля станції метро. Автомобілі їдуть по глибоким калюжам, а пішоходи взагалі не можуть перейти вулицю.

Затопило вулицю Володимира Брожки. Колеса автомобілів повністю у воді. На відео, які залили в мережу очевидці, видно, що посеред вулиці з калюжі б'є струмінь води, можливо, у цьому місці прорвало трубу. Тому водії намагаються об’їхати калюжу по тротуару.

У цьому районі столиці утворилися незначні затори.

«Ракурс» повідомляв про значне погіршення погоди в Україні та в Києві. Вчорашні дощі сьогодні подекуди перейшли у мокрий сніг.

В ДСНС розповіли, що в Україні 251 населений пункт залишився без електрики. Сильні пориви вітру та опади 24 лютого знеструмили 70 населених пунктів у Львівській області, 69 — в Івано-Франківській області, 23 — на Волині.

Також синоптики попереджали про пориви вітру зі швидкістю 25−28 м/с сьогодні по всій території України.

А на півночі Одеської області сильний вітер зірвав дах будинку культури (Ананьєв) та будівлі РЕМ в Подольську.