Погода в Киеве: в столице затопило Сырец, из-под земли бьет фонтан, фото - "Киев оперативный"

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Ракурс

Плохие погодные условия в Киеве привели к чрезвычайной ситуации в районе Сырца — жилого района на Подоле.

Сильный дождь, который продолжается еще с воскресенья, привел к подтоплению дороги возле станции метро. Автомобили едут по глубоким лужам, а пешеходы вообще не могут перейти улицу.

Затопило улицу Владимира Брожки. Колеса автомобилей полностью в воде. На видео, которые залили в сеть очевидцы, видно, что посреди улицы из лужи бьет фонтан, возможно, в этом месте прорвало трубу. Поэтому водители пытаются объехать лужу по тротуару.

В этом районе столицы образовались незначительные пробки.

«Ракурс» сообщал о значительном ухудшении погоды в Украине и в Киеве. Вчерашние дожди сегодня перешли в мокрый снег.

В ГСЧС рассказали, что в Украине 251 населенный пункт остался без электричества. Сильные порывы ветра и осадки 24 февраля обесточили 70 населенных пунктов во Львовской области, 69 — в Ивано-Франковской области, 23 — на Волыни.

Также синоптики предупреждали о порывах ветра со скоростью 25−28 м/с сегодня по всей территории Украины.

А на севере Одесской области сильный ветер сорвал крышу дома культуры (Ананьев) и здания РЭС в Подольске.