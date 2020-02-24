В Италии уже четверо погибших от коронавируса. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Италии уже стал причиной смерти четырех человек. Последний погибший — 84-летний мужчина.

Его госпитализировали в городе Бергамо. Об этом пишет BNO Newsroom.

Всего в стране насчитывается 203 инфицированных коронавирусом. Большинство случаев заражения — 165 пациентов — выявлены в итальянской области Ломбардия. Кроме того, вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонте.

В связи с этим в некоторых итальянских городах объявлена чрезвычайная ситуация, а люди начали скупать маски, средства защиты и даже полки некоторых магазинах остались пустыми.

Украинцы, которые живут в Италии, рассказывают, что многим из них работодатели сказали оставаться дома. В некоторые города приезжают охранные службы, а военные заявили о готовности предоставить места на своих базах, если больницы будут переполнены.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Коронавирус в Италии повлиял и на жизнь в стране в целом. Из-за распространения вируса были отменены или перенесены многие спортивные события. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето. В их числе три матча серии А.

Сообщается, что перенесены матчи «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Все эти игры должны были пройти 23 февраля. О новых датах проведения матчей пока не сообщается.

Кроме того, были перенесены 42 матча в любительских и молодежных лигах, а также матч серии В «Асколи» — «Кремонезе». Футболисты «Кремонезе» как раз были в дороге, когда узнали, что матч не состоится.

Сам премьер-министр страны Джузеппе Конте для координации срочных мер отказался от участия во всех мероприятиях, даже пропустил встречу с Папой Римским.

Тем временем из-за коронавируса в Италии многие соседние страны усилили меры безопасности. Австрия ночью прекратила железнодорожное сообщение с Италией из-за пассажира с температурой. После проверки сообщение было возобновлено.

Швейцария намерена обеспечить эпидемиологический контроль за почти 70 тыс. итальянцев, которые ежедневно въезжают в страну. Румыния заявила, что все приезжие будут отправлены в карантин на 14 дней, если до въезда они посещали север Италии. Также о введении пограничного контроля говорят во Франции.

Евросоюз тем временем пообещал выделить 230 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 2 тыс. 619 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 495 человек. Общее количество зараженных — более 79 тыс.