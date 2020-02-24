Эко-тренды в парфюмерии

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Ракурс

Органическая косметика уже давно не является нишей, так как за последние годы стала активно развивающейся, крупной отраслью. Гиганты бьюти-индустрии перестраивают производства с учетом новых запросов общества к этичности получения сырья, к влиянию деятельности предприятия на окружающую среду, к безопасности продукта для здоровья в долгосрочной перспективе.

Быть в эко-тренде — это значит быть причастным к чему-то новому и полезному. Так, сеть ресторанов McDonald’s отказывается от пластиковых трубочек и планирует заменить их бумажными. Эко-тренды не могут игнорировать и производители парфюмерии. В интернет-магазине MAKEUP на странице: makeup.com.ua/categorys/5392/ вы найдете популярные серии парфюмерии от известных брендов, а также органическую туалетную воду, изготовленную на основе свекольного спирта и натуральных эфирных масел.

Чем эко-парфюмерия лучше обычной?

Лучшее качество эко-духов не в натуральных компонентах, а в том, что их производство и использование не наносит вреда планете. Благодаря «зеленым» активистам производителей вынудили искать замену одному из самых популярных компонентов духов, шампуней — галаксолиду. Этот компонент безопасный и нетоксичный, но водостойкий и не разлагается, поэтому его отходы накапливаются в Мировом океане.

Натуральные масла есть и в обычной парфюмерии, в то время как в эко-духах не может быть некоторых синтетических веществ, из-за чего они иногда уступают в стойкости остальным. При изготовлении эко-парфюмерии используются разрешенные методы получения сырья, четко регламентируется состав продукции, условия ее хранения, тестирования и т. д. Поэтому в ней главное не натуральный состав, а этичность самого производства.

Эко-тренды в парфюмерии

Даже производство натуральных, органических духов может быть связано с негативным влиянием на экологию. Для изготовления насыщенных парфюмерных композиций нужен абсолют — душистые материалы в высокой концентрации. Его получить можно методом экстракции, а процесс экстракции сопровождается образованием токсичных продуктов.

Чтобы отрасль была обеспечена достаточным количеством натуральных эфирных масел розы, специй, древесины, производители ищут сырье по всему миру. У некоторых есть свои плантации, но большинство закупает продукцию в странах, где не всегда следят за обновляемостью ресурсов. Поэтому сейчас сандаловое индийское дерево находится под угрозой исчезновения.

Новые тенденции в производстве безопасной, органической парфюмерии:

соблюдение системы квот — производители, закупающие натуральное сырье, должны быть уверены, что покупают урожай, собранный в пределах установленной нормы, а не сверх ее;

использование экологически чистых ингредиентов, выращенных без применения пестицидов;

готовый продукт не тестируется на животных;

использование крафтового картона для упаковки — такой вид картона производится из переработанного сырья, упаковка получается прочной, влагостойкой, а главное, она быстро разлагается, не наносит вреда окружающей среде.

Отсутствие вредных компонентов и ингредиентов синтетического происхождения привлекает потребителей, неравнодушных к философии веганства. И все-таки главенствующими причинами перехода людей на экопродукцию должна стать забота о следующих поколениях. Ответственное потребление, стремление к исполнению Целей устойчивого развития, принятых ООН, — вот основные причины развития отрасли органической косметики и парфюмерии.