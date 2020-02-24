Гончарук об ипотеке на жилье: Наверное, надо торговать наркотиками или оружием

Алексей Гончарук. Коллаж: Ракурс

https://racurs.ua/n134163-goncharuk-ob-ipoteke-na-jile-navernoe-nado-torgovat-narkotikami-ili-orujiem.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук удивил украинцев рекомендациями относительно возможности выплаты ипотек. Чиновник считает, что в настоящее время чрезвычайно трудно выплачивать ипотеки, которые предлагают наши банки, так как их ставки непомерно высоки. Гончарук заявил, что выплатить ипотеки украинцам практически невозможно, если не начать «продавать наркотики или оружие».

Такая фраза прозвучала из уст Гончарука в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

Премьер-министр заявил, что рынок ипотеки в Украине недоступен для обычных украинцев, поэтому одним из заданий правительства является создание нормальных условий, при которых кредиты банков будут максимально низкими.

Гончарук добавил, что в этом году правительство должно создать все условия для того, чтобы кредит по ипотеке не превышал 10% годовых. Дешевое кредитование экономики позволит вкладывать деньги в развитие наиболее перспективных секторов.

Следует отметить, что ставки кредитов для физических лиц в среднем составляют 35% годовых, а для предпринимателей — 15−19%. Ставки по ипотеке на начало 2020 года составляют 18−25% годовых.