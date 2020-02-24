Гончарук про іпотеку на житло: Напевно, треба торгувати наркотиками або зброєю

Олексій Гончарук. Колаж: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134163-goncharuk-pro-ipoteku-na-jytlo-napevno-treba-torguvaty-narkotykamy-abo-zbroieu.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук здивував українців рекомендаціями щодо можливості виплати іпотек. Чиновник вважає, що зараз надзвичайно важко виплачувати іпотеки, які пропонують наші банки, так як їх ставки непомірно високі. Гончарук заявив, що виплатити іпотеки українцям практично неможливо, якщо не почати «продавати наркотики або зброю».

Така фраза прозвучала з вуст Гончарука в ефірі програми «Реальна політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Україна 24».

Прем'єр-міністр заявив, що ринок іпотеки в Україні недоступний для звичайних українців, тому одним із завдань уряду є створення нормальних умов, за яких кредити банків будуть максимально низькими.

Гончарук додав, у цьому році уряд має створити всі умови для того, щоб кредит по іпотеці не перевищував 10% річних. Дешеве кредитування економіки дозволить вкладати гроші в розвиток найбільш перспективних секторів.

Слід зазначити, що ставки кредитів для фізичних осіб у середньому складають 35% річних, а для підприємців — 15−19%. Ставки по іпотеці на початок 2020 року становлять 18−25% річних.