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Готівка, вода і запас ліків: провідний інфекціоніст України розповіла, як готуватися до пандемії, фото — Pixabay

Готівка, вода і запас ліків: провідний інфекціоніст України розповіла, як готуватися до пандемії

24 лют 2020, 10:54
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Епідемія китайського коронавірусу не стишує темпів поширення. Нові країни чи не щодня заявляють про виявлення інфікованих. Провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська розповіла, як варто готуватися до епідемій і пандемій.

Є речі, на виникнення яких ми не можемо вплинути. Наприклад, епідемії і пандемії. Усі експерти говорять одне — питання не у «якщо?», а у «коли?» виникне нова пандемія. Залишається одне — спробувати убезпечити себе в міру можливості, — написала Голубовська у Фейсбук і перерахувала рекомендації Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США щодо індивідуальної готовності до пандемії.

У 2017 році це американське відомство передбачало, що пандемію може викликати новий штам, який вражає дихальну систему.

Отже, родина може таким чином підготуватися до спалаху хвороби у країні:

  • зберігати хоча б двотижневий запас води і харчів (найкраще на чотири-шість тижнів). Продукти повинні такими, що не псуються і можуть зберігатися поза холодильником. Запаси води повинні становити 4 л на день, що дозволить не тільки пити, але й готувати їжу і підтримувати гігієну;
  • мати теплий одяг і ковдри для зігріву;
  • купити радіоприймач з батарейками і місячний запас будь-яких ліків, які ви приймаєте, а також знеболювальні, засоби від нетравлення шлунка, противірусні препарати;
  • мати копію медичної карти;
  • зробити сезонну вакцинацію (від грипу, наприклад);
  • враховувати, що побутові послуги можуть бути недоступні (пошта, зв’язок, інтернет, банки, магазини);
  • зберігати невелику суму готівки;
  • бути готовим до збоїв в роботі автобусів і метро, ​​дефіциту палива;
  • сім’ї повинні знати, як доглядатимуть за дітьми, які залишаться вдома;
  • мати рукавички для рук, маску (краще — респіратор;
  • чоловікам варто запастися бритвами і кремом для гоління;
  • стежити за новинами і фільтрувати ймовірну дезінформацію;
  • розуміти важливість добровільної самоізоляції, щоб доглядати за хворими членами родини і не стати так званим «суперносієм».

Щодо останнього пункту, то Голубовська зазначає, що під час епідемій дуже мала кількість людей усвідомлює свою відповідальність за зараження. Наприклад, під час спалаху епідемії Ебола в Західній Африці у 2014−2015 роках всього 3% хворих поширили 61% інфекції.

Однак барикадувати себе і входити в повну ізоляцію не треба. Без паніки, але поінформований, отже — озброєний, — написала лікар.

Ольга Голубовська — український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Вона головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України по спеціальності «інфекційні хвороби».

Джерело: Ракурс


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