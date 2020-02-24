Готівка, вода і запас ліків: провідний інфекціоніст України розповіла, як готуватися до пандемії, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n134162-gotivka-voda-i-zapas-likiv-providnyy-infekcionist-ukrayiny-rozpovila-yak-gotuvatysya-do-pandemiyi.html

Ракурс

Епідемія китайського коронавірусу не стишує темпів поширення. Нові країни чи не щодня заявляють про виявлення інфікованих. Провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська розповіла, як варто готуватися до епідемій і пандемій.

Є речі, на виникнення яких ми не можемо вплинути. Наприклад, епідемії і пандемії. Усі експерти говорять одне — питання не у «якщо?», а у «коли?» виникне нова пандемія. Залишається одне — спробувати убезпечити себе в міру можливості, — написала Голубовська у Фейсбук і перерахувала рекомендації Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США щодо індивідуальної готовності до пандемії.

У 2017 році це американське відомство передбачало, що пандемію може викликати новий штам, який вражає дихальну систему.

Отже, родина може таким чином підготуватися до спалаху хвороби у країні:

зберігати хоча б двотижневий запас води і харчів (найкраще на чотири-шість тижнів). Продукти повинні такими, що не псуються і можуть зберігатися поза холодильником. Запаси води повинні становити 4 л на день, що дозволить не тільки пити, але й готувати їжу і підтримувати гігієну;

мати теплий одяг і ковдри для зігріву;

купити радіоприймач з батарейками і місячний запас будь-яких ліків, які ви приймаєте, а також знеболювальні, засоби від нетравлення шлунка, противірусні препарати;

мати копію медичної карти;

зробити сезонну вакцинацію (від грипу, наприклад);

враховувати, що побутові послуги можуть бути недоступні (пошта, зв’язок, інтернет, банки, магазини);

зберігати невелику суму готівки;

бути готовим до збоїв в роботі автобусів і метро, ​​дефіциту палива;

сім’ї повинні знати, як доглядатимуть за дітьми, які залишаться вдома;

мати рукавички для рук, маску (краще — респіратор;

чоловікам варто запастися бритвами і кремом для гоління;

стежити за новинами і фільтрувати ймовірну дезінформацію;

розуміти важливість добровільної самоізоляції, щоб доглядати за хворими членами родини і не стати так званим «суперносієм».

Щодо останнього пункту, то Голубовська зазначає, що під час епідемій дуже мала кількість людей усвідомлює свою відповідальність за зараження. Наприклад, під час спалаху епідемії Ебола в Західній Африці у 2014−2015 роках всього 3% хворих поширили 61% інфекції.

Однак барикадувати себе і входити в повну ізоляцію не треба. Без паніки, але поінформований, отже — озброєний, — написала лікар.

Ольга Голубовська — український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Вона головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України по спеціальності «інфекційні хвороби».