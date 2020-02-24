У Києві підірвали відділення банку, але пограбувати його не вдалося. Фото: «Інформатор»

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Пограбування в Києві намагалися влаштувати в ніч на 24 лютого. О 1.55 ночі невідомі влаштували вибух у відділенні «Таскомбанку» в Деснянському районі Києва (мікрорайон Троєщина).

Вибух стався на проспекті Володимира Маяковського, 26. Водночас виклик на лінію «102» надійшов тільки через 1,5 години після події. Про це пише «Інформатор».

Будівля, де розташоване відділення банку, сильно пошкоджена, проте сам банкомат, який був метою грабіжників, залишився неушкодженим. Після невдалого пограбування зловмисники зникли з місця злочину. Ніхто не постраждав.

Місцеві жителі повідомили, що почули вибух, проте не зрозуміли, що саме сталося. Тому і поліцію викликали не одразу.

На місці працювали екіпажі патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі в житловому будинку по вулиці Бородинській прогримів вибух. Було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат з метою заволодіння готівки.