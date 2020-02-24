Новий коронавірус: в Китаї знайдена ефективна вакцина проти інфекції

Новий коронавірус: в Китаї знайдена ефективна вакцина проти інфекціїhttps://racurs.ua/ua/n134160-novyy-koronavirus-v-kytayi-znaydena-efektyvna-vakcyna-proty-infekciyi.htmlРакурс
Новий коронавірус, незважаючи на оптимістичні прогнози епідеміологів, продовжує забирати людські життя по всьому світу. Осередком захворювання залишається Китай, тому вірусологи з Піднебесної усіма силами намагаються якомога швидше розробити ефективні ліки. Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей стверджує, що в Китаї вже розроблена ефективна вакцина проти коронавірусу.
Про це китайський дипломат заявив під час брифінгу в посольстві Китаю у Москві, пише «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.
Ханьхуей заявив, що в Китаї створена вакцина, яка допомагає людському організму придбати імунітет, але вона вимагає додаткових перевірок і доопрацювань.
За словами дипломата, вакцина під час попередніх випробувань показала позитивні результати.
Слід зазначити, що розробкою вакцини проти коронавірусу займаються не тільки китайські вірусологи. Розробки також ведуться у Великій Британії, США та в інших країнах.