Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Новий коронавірус. Фото: РБК

Новий коронавірус: в Китаї знайдена ефективна вакцина проти інфекції

24 лют 2020, 10:20
999

Новий коронавірус, незважаючи на оптимістичні прогнози епідеміологів, продовжує забирати людські життя по всьому світу. Осередком захворювання залишається Китай, тому вірусологи з Піднебесної усіма силами намагаються якомога швидше розробити ефективні ліки. Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей стверджує, що в Китаї вже розроблена ефективна вакцина проти коронавірусу.

Про це китайський дипломат заявив під час брифінгу в посольстві Китаю у Москві, пише «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.

Ханьхуей заявив, що в Китаї створена вакцина, яка допомагає людському організму придбати імунітет, але вона вимагає додаткових перевірок і доопрацювань.

За словами дипломата, вакцина під час попередніх випробувань показала позитивні результати.

Слід зазначити, що розробкою вакцини проти коронавірусу займаються не тільки китайські вірусологи. Розробки також ведуться у Великій Британії, США та в інших країнах.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше