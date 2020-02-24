Новый коронавирус: в Китае найдена эффективная вакцина против инфекции

Новый коронавирус. Фото: РБК

https://racurs.ua/n134160-novyy-koronavirus-v-kitae-naydena-effektivnaya-vakcina-protiv-infekcii.html

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Новый коронавирус, несмотря на оптимистические прогнозы эпидемиологов, продолжает забирать человеческие жизни по всему миру. Очагом заболевания остается Китай, поэтому вирусологи из Поднебесной всеми силами пытаются как можно быстрее разработать эффективное лекарство. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй утверждает, что в Китае уже разработана эффективная вакцина против коронавируса.

Об этом китайский дипломат заявил во время брифинга в посольстве Китая в Москве, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на российские СМИ.

Ханьхуэй заявил, что в Китае создана вакцина, которая помогает человеческому организму приобрести иммунитет, но она требует дополнительных проверок и доработок.

По словам дипломата, вакцина во время предварительных испытаний показала положительные результаты.

Следует отметить, что разработкой вакцины против коронавируса занимаются не только китайские вирусологи. Разработки также ведутся в Великобритании, США и в других странах.